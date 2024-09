La principessa del Galles annuncia di aver concluso il duro ciclo di terapia per contrastare il cancro diagnosticato a febbraio: "Mesi difficili, grata per le cose semplici"

Un messaggio emozionante, tanto per lei quanto per il popolo britannico. La principessa del Galles, Kate Middleton, torna a parlare in pubblico e lo fa attraverso un video nel quale rivela di aver concluso il ciclo di chemioterapia, avviato a febbraio. Alla consorte dell’erede al trono, infatti, era stato diagnosticato un cancro, notizia che aveva lasciato scioccato l’intero Regno Unito. Tuttavia, al culmine di un percorso da Kate stessa definito “duro”, la principessa ha lanciato un messaggio di speranza, dicendosi grata “per le cose semplici e importanti della vita”.

Il messaggio di Kate

La principessa Kate, consorte dell’erede al trono britannico William, ha completato la chemioterapia avviata nel febbraio scorso in seguito a una diagnosi di cancro resa nota al Paese a marzo nello shock generale. Lo ha annunciato lei stessa in un nuovo video carico di emozioni e di riferimenti personali, in cui ammette che è stato un periodo “incredibilmente duro”. L’annuncio di Kate sulla fine della sua chemioterapia rappresenta un passo avanti importante, ma “a questo stadio non si può dire ancora” che la principessa sia “cancer free”, guarita dal cancro. Lo sottolinea Kensington Palace in dichiarazioni riprese dalla Bbc a margine della diffusione del video messaggio della stessa consorte del principe William.

La ripresa degli impegni

Al momento si prevede un possibile ritorno parziale alle attività di rappresentanza pubblica della monarchia “più avanti” nel corso dell’anno: probabilmente, riferisce ancora la Bbc, a partire dalle cerimonie del Remembrance Day in memoria dei caduti, a novembre. Nel video girato il mese scorso nel Norfolk, contea dell’Inghilterra orientale dove si trova la residenza dei principi di Galles, si sente la voce di Kate di sfondo mentre scorrono le immagini delle sue vacanze con il marito e i tre figli felici fra i prati, in un bosco e in riva al mare. Kate ha affermato che ora il suo obiettivo è quello di “restare libera dal cancro”, evitando quindi eventuali recidive.

“Percorso duro”

“Anche se ho finito la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene”, ha precisato dopo le tante difficoltà affrontate quest’anno. “Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita come sapete può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare nelle acque tempestose e lungo una strada sconosciuta”, ha affermato la principessa, definendo l’esperienza del cancro come “complessa, spaventosa e imprevedibile per tutti”.

“Grati per le cose semplici e importanti”

“Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima”. E ancora: “Questo periodo ha ricordato a me e a William di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati”. La principessa ha detto poi di non vedere l’ora di tornare al lavoro e di “intraprendere qualche altro impegno pubblico nei prossimi mesi” laddove sarà possibile. “Nonostante tutto quello che è successo prima, entro in questa nuova fase di ripresa con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita”, ha aggiunto ringraziando per il grande sostegno ricevuto. E ha così concluso: “A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può arrivare la luce, quindi lasciate che quella luce splenda luminosa”.

