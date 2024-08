Medio Oriente, tensione altissima: “Khamenei ha ordinato di colpire Israele”

Lo rivela il New York Times. La reazione avverrebbe in relazione all'uccisione a Teheran di Ismail Haniyeh, leader di Hamas

Sale ancora la tensione in Medio Oriente. Secondo il New York Times, infatti, l’ayatollah Ali Khamenei avrebbe ordinato di attaccare direttamente Israele, come risposta all’uccisione di Ismail Haniyeh, leader di Hamas, avvenuta a Teheran. La crisi tra i due Paesi rischia di accendere nuove scintille di guerra.

Nyt: “Khamenei ha ordinato di colpire Israele”

L’ayatollah Ali Khamenei ha dato ordine all’Iran di colpire direttamente Israele in risposta all’uccisione a Teheran del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Lo riporta il New York Times citando tre funzionari iraniani a conoscenza dell’ordine. Allarme nel mondo per le conseguenze del blitz. Russia, Cina e Paesi arabi condannano lo Stato ebraico. L’azione del governo Netanyahu attua la strategia degli omicidi mirati ed è un’umiliazione per l’immagine degli ayatollah iraniani.

Milizie mobilitate

Teheran prepara la risposta e mobilita le milizie regionali dal Libano allo Yemen per attaccare Israele. Gli Stati Uniti, con il Segretario di Stato Blinken, affermano di non essere stati ‘né coinvolti né informati’ e insistono per il cessate il fuoco a Gaza come ‘imperativo’ immediato. Tajani pronto a riferire in Parlamento. Hezbollah annuncia che è stato ritrovato il corpo del leader militare Fuad Shukr, ucciso da un attacco israeliano a Beirut.

Le reazioni

Il Cremlino afferma che l’uccisione di Haniyeh ‘ostacola la pace’. Mentre per Berlino “è sbagliata la logica delle rappresaglie”. L’ala militare di Hamas tuttavia annuncia “enormi conseguenze in tutta la regione“. E i vertici dell’Iran puntano l’indice su Israele: ‘Li faremo pentire di quello che hanno fatto’. Domani funerali di Haniyeh a Teheran. Un funzionario iraniano ha dichiarato che “agenzie di sicurezza” della Repubblica islamica decideranno “la nostra strategia di risposta” all’assassinio di Haniyeh.

Fonte: Ansa