Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, il decreto con il quale, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Lo si legge in una nota del Quirinale.

I Cavalieri del Lavoro

Nell’elenco figurano, tra gli altri la produttrice discografica Caterina Caselli e la stilista Chiara Boni. Dell’elenco fanno parte: Lucia Aleotti; Eufrasio Anghileri; Giovanni Arena; Pietro Beccari; Marina Elvira Berlusconi; Paolo Bertazzoni; Maria Chiara Boni; Giorgio Campagnolo; Carmine Caputo; Caterina Imelde Caselli; Carlo Cimbri; Graziano Giordani; Raffaella Leone; Matteo Bruno Lunelli; Fausto Manzana; Giuseppe Marino; Francesco Giovanni Muntoni; Duilio Paolino; Vito Antonio Primiceri; Fabio Ravanelli; Edoardo Roncadin; Enrico Samer; Antonio Serena Monghini; Giovanni Sgariboldi; Aquilino Carlo Villani.

Fonte Ansa