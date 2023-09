Marocco, 632 vittime nel terremoto di magnitudo 7

Supera quota seicento il numero dei morti in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7 della scala Richter verificatosi ieri sera nella regione di Marrakech, in Marocco, causando anche il crollo di edifici, seguito da uno sciame sismico nella notte. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica marocchino il perimetro dell’area interessata è di almeno 400 chilometri. E’ stata la scossa più forte da quella di 6.3 registrata nel 2004, quasi dieci anni fa, ad Al-Hoceima.

Cos’è successo

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 della scala Richter ha scosso la regione di Marrakech. I sismografi hanno registrato la scossa alle 23.11 di venerdì 8 settembre. L’epicentro individuato ai piedi dell’Atlante, nella provincia di Al Haouz, probabilmente nel centro di Ighil, ad una profondità di 8 chilometri, a poco più di 70 chilometri da Marrakech. La scossa però è stata sentita lungo tutta la dorsale dell’Atlante, a Merzouga, una delle porte del deserto, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall’altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Il movimento ondulatorio è durato circa 30 secondi, che sono però sembrati molti di più. Paura soprattutto nella medina di Marrakech, dove le parti più fragili delle mura che circondano il centro storico sono crollate. Hanno ceduto alcune abitazioni, nella piazza Jamaa el Fna è crollato il minareto di una piccola moschea vicino allo storico ‘Café de France’. Si segnalano danni nella kasbah di Marrakech e crolli di abitazioni nella zona a nord est. In città nuova ci sono crepe nel campanile della chiesa cattolica di Gueliz. Crolli di facciate a Essaouira, sull’Oceano atlantico e a Ouarzazate, nel centro Sud.

Il bilancio di vittime e feriti

E’ aumentato a 632 morti e 329 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito il Marocco: lo riporta l’agenzia di stampa Afp. Secondo un nuovo bilancio ufficiale diffuso dal ministero dell’Interno del Marocco, tra i feriti 51 sono in gravi condizioni. Il ministero ha inoltre sottolineato che il terremoto ha causato il crollo di diversi edifici, in particolare nelle province e nei comuni di al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate e Marrakech.

Sciame sismico

Uno sciame sismico di centinaia di scosse, durante la notte, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica (Ing) del Marocco dopo la scossa di magnitudo 7 sulla scala Richter che ha colpito la zona a sud-ovest di Marrakech. Secondo Nasser Jebbour, capodivisione dell’Ing, l’area colpita ha un perimetro di almeno 400 chilometri, nella provincia di Al Hazoud, dove sorgono i villaggi berberi, ai piedi dell’Atlante. Ed è qui che a partire delle prime ore dell’alba si cominciano a contare i danni, ora che i soccorritori sono riusciti a raggiungere anche le zone più impervie della catena montuosa, vicino alla cima del Toubkal.

I precedenti

Dopo lo shock per la violenza del sisma, il più forte finora registrato dopo quello del 2004 di magnitudo 6.3 ad Al Hoceima (nord-est di Rabat) e quello degli anni ’60 che distrusse Agadir con una magnitudo di 5.7 (causando 12.000 morti), Marrakech alza il velo sulla fragile cinta di mura, sbriciolata in più punti, sulla medina con le case di sabbia, sul sistema di soccorso che fatica a raggiungere i vicoli più stretti. È solo dopo il canto del muezzin, alle 5 del mattino che si smorza il suono delle sirene, sottofondo di tutta la notte. Ed è a partire dalle 6 che nel cielo di Marrakech tornano a volare gli aerei con la riapertura dello scalo. Ighil, il villaggio dell’epicentro, ha seimila abitanti; gli oltre 3 milioni di Marrakech sembravano molti di più, fuori dalle loro case, dove hanno passato la notte.

La solidarietà di Spagna e Italia

“Il governo spagnolo esprime il suo cordoglio per il terribile terremoto registrato la scorsa notte in Marocco. La Spagna manifesta la sua solidarietà al Marocco e a tutte le persone colpite”: lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri iberico. “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. “Meloni – si spiega – ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza”. “Apprendo con dolore del devastante terremoto che ha colpito il Marocco. Esprimo al governo di un Paese amico le mie sincere condoglianze per le vittime. Ho comunicato che la Difesa è pronta ad aiutare in ogni forma e modo con i suoi mezzi in prontezza già a disposizione”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X.

Tajani

“Al momento non abbiamo notizia di italiani feriti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento con la trasmissione ‘Omnibus’ de La7 commentando l’evoluzione della situazione in Marocco colpito nelle scorse ore da un forte terremoto. Sono circa 200 gli italiani che risultano presenti nel Paese in questo momento, ha affermato Tajani che è in contatto costante con l’ambasciata a Rabat e il consolato a Marrakech per dare massima assistenza ai nostri connazionali. Si sta lavorando per poter assicurare il rientro in Italia dei turisti. “La prima cosa importante è contattare tutti gli italiani. Seguiamo minuto per minuto levolversi per la situazione”, ha sottolinerato il titolare della Farnesina.

L’Ue

“Sono con tutto il cuore con il popolo marocchino davanti al terribile terremoto che questa notte ha provocato centinaia di vittime. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti ai quali auguro una pronta guarigione, e agli operatori di primo soccorso che stanno facendo un lavoro ammirevole”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L’Unione europea è pronta a fornire al Marocco “tutta l’assistenza necessaria” a seguito del terremoto che nella notte ha provocato centinaia di vittime. Lo riferisce un portavoce della Commissione europea. “Il centro di crisi Ue monitora da vicino la situazione”, aggiunge. “Notizie devastanti arrivano dal Marocco, dopo che un terremoto ha provocato la morte di centinaia di persone e ne ha lasciate molte altre senza casa. I miei pensieri vanno a tutte le vittime, ai loro cari e a tutto il popolo del Marocco in questo momento difficile e tragico”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Le alte cariche dello Stato

“Sono drammatiche le notizie che giungono dal Marocco colpito nella notte da un devastante sisma. Sono certo che l’Italia farà subito la sua parte per aiutare le istituzioni e il popolo marocchino al quale rivolgo il mio sincero cordoglio”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Esprimo profondo cordoglio per il terremoto che ha colpito il Marocco. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, alle quali desidero rivolgere sentite condoglianze, ai feriti, alle istituzioni e al popolo marocchino”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, a margine del G7 dei Presidenti delle Camere Basse a Tokyo.

Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze al “popolo amico” del Marocco dopo il terremoto. “In Russia condividiamo il dolore e il lutto dell’amichevole popolo marocchino”, ha detto Putin in un messaggio al re del Marocco Mohammed VI, offrendo le sue “sincere condoglianze per le tragiche conseguenze del devastante terremoto”

Fonte Ansa