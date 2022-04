Mariupol, Zelensky: “La distruzione del nostro esercito porrà fine ai negoziati”

La distruzione delle forze ucraine che difendono la città di Mariupol, dove proseguono i combattimenti, “metterà fine ai negoziati con la Russia” ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dal Kyiv Independent. Dalla città intanto arrivano notizie di sequestri, da parte dei russi, degli uomini della città, secondo le autorità locali riportate dall’agenzia di stampa Unian, che verrebbero poi trasferiti nella parte del Donetsk sotto il loro controllo.

Le parole di Zelensky

“La distruzione del nostro esercito, dei nostri ragazzi, porrà fine a tutti i negoziati”, ha detto il presidente. In precedenza, Zelensky aveva affermato che erano in corso trattative sulla sorte di Mariupol, ma che i russi chiedono la resa. Il presidente ha detto che l’Ucraina non si fida ad accettare la richiesta russa, temendo un massacro dei propri soldati se dovessero consegnare le armi.

I sequestri

“I russi stanno raccogliendo tutti gli uomini di Mariupol e li trasferiscono a Bezimenne, un villaggio del Donetsk sotto il loro controllo”. Lo affermano le autorità locali, secondo quanto riporta l’agenzia Unian, sottolineando che una volta trasferiti “gli vengono sequestrati i documenti in attesa di nuovo ordine” “Stanno compiendo una intensa ‘pulizia’ degli uomini, abbiamo le prime conferme”, ha scritto su Telegram un consigliere del sindaco della città, Petro Andryushchenko.

I combattimenti

“La situazione a Mariupol è difficile e dura. I combattimenti sono in corso anche questa mattina. L’esercito russo impiega costantemente altre unità per prendere d’assalto la città”, ha detto il portavoce del ministero della difesa ucraino Oleksandr Motuzyanyk in un briefing – citato dal quotidiano britannico Guardian – aggiungendo che la città non è completamente in mano all’esercito russo. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato oggi che le truppe russe stanno cercando di stabilire il controllo completo della città portuale, riferisce l’emittente televisiva inglese Bbc.

