Manovra, il punto di Conte: “Risorse significative per i settori più colpiti”

Dopo l’annuncio sulle misure anti-Covid, il premier Giuseppe Conte, affiancato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, torna a parlare al Paese. Stavolta offrendo lumi sulla Manovra. La quale, ha spiegato, “ha due obiettivi: sostegno e rilancio dell’economia. Abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al paese”. Conte ha precisato che nella Manovra saranno contenute “risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione, e per misure di sostegno per favorire la liquidità delle imprese”.

