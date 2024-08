Maltempo, in arrivo perturbazione dal Nord Europa

E’ attesa domenica la perturbazione che dal Nord Europa si prepara a mettere fine alla predominanza dell’anticiclone africano. È stata diramata l’allerta meteo gialla su tutti i settori della Regione Liguria dalle 20 alle 24 di oggi Dopo il grande caldo arriva la pioggia in Campania e scatta l’allerta.

Calo temperature

Il cambiamento arriva “dopo 35 giorni di caldo”, osserva in una nota il meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it. “Le temperature crolleranno nelle prossime 12-36 ore di almeno 10 gradi su tutta l’Italia: è in arrivo una perturbazione atlantica con aria fresca dalla Scozia“, aggiunge. Per oggi si prevedono temperature ancora alte, con punte di 39 gradi a Siracusa, 38 gradi a Catania e Taranto, 37 ad Agrigento e Lecce, 36 a Bologna e Ferrara. In leggero calo invece a Milano, Firenze e Roma, dove si prevede che scendano a 32-33. Il drastico calo delle temperature, fino a 10 gradi al Centro-Nord, è atteso domenica 18 agosto, con massime sotto i 25 gradi. Si prevedono 22 gradi di massima a Milano, 24-25 tra Bologna e Firenze e “Perugia passerà in un solo giorno da 32 a 22” gradi. Diversa la situazione al Sud, dove domenica si registreranno ancora picchi di 35-36 gradi e le temperature diventeranno più basse a partire da lunedì.

Maltempo

L’arrivo della massa di aria fredda si scontrerà con la massa di aria calda presente sull’Italia, con il rischio di forti temporali, più probabili su Sardegna e Nord-Ovest, e con il possibile coinvolgimento delle regioni tirreniche, soprattutto la Toscana. Il maltempo è atteso al mattino sul Nord-Ovest, da dove si estenderà verso Nord-Est e poi alle regioni centrali fino alla Campania, nella seconda parte della giornata. “Su queste zone si temono temporali violenti con grandine, venti di downburst (venti orizzontali anche ad oltre 100 km/h durante i temporali), tornado e locali nubifragi con possibili flash floods (alluvioni lampo)”, osserva Gussoni. Il maltempo proseguirà anche lunedì 19 su Emilia Romagna, Marche e gran parte del versante adriatico. “I fenomeni non risparmieranno neanche il resto della penisola con qualche schiarita in più solo sulle regioni di Nord-Ovest. Nel dettaglio: Sabato 17: Al Nord dal sole ai temporali e caldo; al Centro temporali sparsi e caldo; al Sud tempo instabile in Sicilia e sui settori montuosi, caldo estremo. Domenica 18: al Nord temporali e rovesci anche intensi, crollo termico; al Centro temporali e rovesci anche intensi, crollo termico; al Sud peggioramento dal pomeriggio specie sulla Campania, caldo residuo. Lunedì 19: al Nord temporali e rovesci anche intensi, specie sull’Emilia Romagna; al Centro temporali forti, specie su adriatiche; al Sud temporali anche intensi e crollo termico.

Campania, criticità gialla

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha infatti emanato un avviso di allerta meteo con conseguente criticità Gialla per piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi, su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 9 di domani, domenica 18 agosto, fino alle ore 9 di lunedì, 19 agosto. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevede anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento, si legge nella nota. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle piogge e dei temporali si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane anche in considerazione della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità idrogeologica dei terreni. A causa delle raffiche di vento vanno monitorati il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni. La protezione civile ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali), di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale Unificata e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile

Liguria, allerta meteo

È stata diramata l’allerta meteo gialla su tutti i settori della Regione Liguria dalle 20 alle 24 di oggi. A partire dalla mezzanotte, nella giornata di domani, domenica 18 agosto, L’allerta passa da giallo ad arancione su tutto il territorio, con diversi orari di termine a seconda delle zone: nel ponente ligure terminerà alle 9 mentre sui versanti padani di Ponente permarrà fino alle 14. Sul centro, Levante ligure e versanti padani di Levante l’allerta arancione sarà in vigore fino alle 16. In seguito scatterà su tutta la regione l’allerta gialla fino alle 18 di domani, domenica 18 agosto.

Fonte Ansa