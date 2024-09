Maltempo a Milano, esonda il Seveso

Un’ondata di maltempo ha colpito Milano e dintorni. Le forti piogge hanno fatto innalzare il livello dei fiumi Olona e Lambro. Per il Seveso era stata attivata la vasca per contenere le piene, ma poco dopo le 14 il fiume ha iniziato ad esondare.

Esonda il Seveso

“La vasca del Seveso è ormai piena e ora il Seveso ha iniziato ad esondare“. Lo ha comunicato l’assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli. A causa delle forti piogge, il livello del fiume seveso si è innalzato tanto che alle 11.30 è stata attivata la vasca di contenimento delle piene, come ha spiegato sui social l’assessore Granelli. I livelli del fiume Lambro sono invece “abbastanza stabili, attorno al metro”. La pioggia si è intensificata sulla città nel corso della mattinata. “In 6 ore dalle 5:30 alle 11:30 a Milano ovest sono caduti 100 mm di acqua, in centro 60mm, in periferia sud 60mm, a Lambrate e periferia nord 45mm”, scrive Granelli che sottolinea come ci sono “allagamenti diffusi sulla città e le squadre ora ne stanno gestendo circa 15-20 con alcuni sottopassi allagati”.

Fonte Ansa