Madison e pentathlon, l’Italia c’è

Medaglia storica per Consonni e Viviani che conquistano l'argento nel ciclismo su pista. Bronzo per Malan

Ci sono medaglie e medaglie, ma quella conquistata quest’oggi dal ciclismo dalla madison maschile con Simone Consonni ed Elia Viviani, vale tantissimo. I due azzurri del ciclismo hanno conquistato un argento che vale oro. Non era prevista, non era neppure ipotizzabile in un panorama nutritissimo. Ma gli azzurri ce l’hanno fatta, arrendendosi solo al Portogallo, mettendo alle spalle la Danimarca. Una gara sul filo dei punti con gli azzurri bravissimi a tenere il passo forsennato dei lusitani che hanno spinto come dannati, ma l’Italia è sempre stata lì, senza mai mollare, spingendo forte sui pedali. Alla fine ha vinto il Portogalli con 55 punti, Italia seconda e medaglia d’argento con 47, Danimarca terza a 41 punti. Un’impresa, magari si potrà anche essere ripetitivi, ma è storica. Come gli azzurri, che continuano a stupire.

Malan fantastico

Altro bronzo per l’Italia nel pentathlon moderno. A conquistarla Giorgio Malan, protagonista di una grande rimonta nell’ultimo giro. Oro all’egiziano Elgendy, argento al giapponese Sato, bronzo per i nostri Malan, mentre l’altro azzurro in gara, Matteo Cicinelli, ha chiuso al quinto posto.