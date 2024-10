Luna Rossa battuta: Ineos Britannia in finale di America’s Cup

Ineos Britannia in finale di America’s Cup. Questo dice il verdetto della sfida delle sfide tra il team anglosassone e l’italiana Luna Rossa, che dice addio alla rivincita contro Team New Zealand perdendo l’ultima regata della semifinale. Ineos mantiene inalterato il vantaggio di due regate, aggiudicandosi, col risultato finale di 7-4, la Louis Vuitton Cup, valida per l’ultimo atto della più antica competizione sportiva del mondo.

Luna Rossa battuta, Ineos in finale

Niente da fare per Luna Rossa che non è riuscita a recuperare lo svantaggio di due regate su Ineos Britannia, vincitrice anche nell’11/a sfida e, con il punteggio di 7-4, vincitrice della Louis Vuitton Cup, conquistando il diritto di sfidare Team New Zealand per la Coppa America. “Ineos ha meritato di vincere, ma noi avevamo tutte le carte in regola per giocarci l’America’s Cup. Non siamo riusciti a portare a termine il lavoro che tutta la squadra aveva fatto in questi anni, grazie a tutti, ragazzi”, commenta, dopo la sconfitta, Francesco Bruni, uno dei due timonieri della barca italiana.

Spithill: “Torneremo più forti”

“È un momento duro per me e per il team, ma Luna Rossa tornerà forte”, ha aggiunto. “Brava Britannia, è stata protagonista di una serie fantastica – ha detto a sua volta James Spithill – Luna Rossa è come una famiglia, è dura ma questo è lo sport. Ho costruito un rapporto umano con la squadra che va oltre i risultati. Il miglior team ha vinto”, ha concluso.

La regata

Leggero vantaggio per Ineos Britannia dopo la partenza dell’11/a regata della finale di Louis Vuitton Cup. L’imbarcazione italiana è chiamata a giocarsi il tutto per tutto per ribaltare un risultato che al momento la vede sotto per 6-4 contro gli inglesi, ai quali basta un solo punto per conquistare l’accesso alla sfida di America’s Cup contro team New Zealand. Gli inglesi hanno difeso senza problemi il margine di vantaggio su Luna Rossa, chiudendo il primo lato di bolina con 10 secondi di margine ed a mantenere il distacco sui 9 secondi anche dopo la prima poppa.

Ineos senza affanni

Ineos Britannia ha continuato a controllare con sicurezza la regata, rispondendo a tutte le mosse degli italiani e chiudendo anche il secondo lato di bolina davanti agli avversari di una decina di secondi. Nella seconda poppa Luna Rossa è riuscita a rosicchiare una manciata di secondi, virando al gate con un ritardo di 7 secondi, per poi dare il via a una gara di virate nella terza bolina, recuperando terreno agli avversari fino a chiudere il gate indietro di appena 4 secondi. Nella penultima poppa, Ineos Britannia ha sfruttato una leggera velocità in più per allungare di nuovo su Luna Rossa, a 8 secondi di vantaggio al gate, mantenendo il distacco a 9 secondi alla fine dell’ultima bolina e poi volare verso la vittoria finale.

Fonte: Ansa