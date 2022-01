Londra pensa allo stop per green pass e smart working

In Gran Bretagna, l’ondata della variante Omicron avrebbe già raggiunto il suo picco e, secondo i media britannici il governo di prepara a rivedere le misure previste dal cosiddetto piano B, ossia quelle attualmente in vigore. Il 26 gennaio, giorno secondo i media in cui il governo dovrebbe esprimersi, Londra potrebbe abbandonare sia il certificato verde sia l’indicazione di lavorare da casa, mentre manterrebbe la norma dell’uso delle mascherine nei trasporti pubblici e nei negozi.

Segnali incoraggianti

L’ipotesi di un allentamento delle misure restrittive nasce in seguito dalle dichiarazioni del ministro della sanità, Sajid Javid, che ha parlato di “segnali incoraggianti“. I contagi su base settimanale sarebbero in diminuzione – sarebbero sotto i 100 mila nell’ultimo giorno – e in calo anche i ricoveri in ospedale.

Il green pass, necessario solo per poter entrare in discoteca e agli eventi di massa, non è mai stato ben voluto da molti deputati ostili a Boris Johnson, ora impegnato con le scuse alla regina per aver partecipato ad un party in violazione delle norme anti-Covid e alla vigilia del funerale del principe Filippo.

