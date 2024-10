Libano, Israele ed Hezbollah: “Per ora nessuno scontro diretto”

Un’offensiva su ampia scala ma, per ora, nessuno scontro diretto tra le fazioni in contesa. Lo fa sapere l’esercito di Israele che, nel giorno successivo all’intensificazione dell’offensiva contro zone mirate del Libano, ha rivelato di non aver ancora ingaggiato delle vere e proprie battaglie contro i miliziani di Hezbollah. Un’affermazione che, peraltro, ha trovato conferme anche dal gruppo filoiraniano. La situazione in Libano, tuttavia, resta ad altissima tensione e già di estrema gravità per i civili.

Israele: “Nessuno scontro diretto”

Un funzionario della sicurezza israeliano ha affermato che non ci sono stati scontri diretti con Hezbollah all’interno del Libano, contraddicendo le precedenti affermazioni dell’Idf di “pesanti combattimenti” in corso. Lo riporta il Guardian. I raid delle truppe israeliane nel Libano meridionale, iniziati durante la notte, sono stati “limitati” e hanno interessato solo una breve distanza oltre confine, ha detto il funzionario della sicurezza israeliano, aggiungendo che un’operazione più ampia che abbia come obiettivo la capitale libanese Beirut, colpita da ripetuti attacchi aerei negli ultimi giorni, “non è sul tavolo”.

Hezbollah conferma

“Tutte le affermazioni sioniste secondo cui le forze di occupazione (israeliane) sarebbero entrate in Libano sono false”: lo ha detto ad Al Jazeera il portavoce di Hezbollah Muhammad Nabulsi, secondo cui “non c’è ancora stato uno scontro diretto sul terreno” tra Hezbollah e Israele. “I combattenti della resistenza sono pronti allo scontro diretto con le forze nemiche che osano o tentano di entrare nel territorio libanese”, ha detto. Il portavoce ha aggiunto che Hezbollah è “pronto a infliggere gravi perdite” a coloro che tentano di entrare in Libano.

“Non varcata la linea blu”

Una fonte libanese della sicurezza, citata dalla tv di Beirut LBC, ha affermato che finora non si è registrata da parte dell’esercito israeliano nessuna violazione della linea di demarcazione tra i due paesi. Dal lato libanese, fonti locali confermano che finora i militari israeliani non sono entrati in territorio libanese ma continuano a martellare con artiglieria e raid aerei le località libanesi nel settore centrale e orientale della linea blu.

Fonte: Ansa