Libano, allarme dell’Oim: “Mezzo milione di sfollati”

Gli scontri tra Israele ed Hezbollah allarmano la Comunità internazionale. Secondo quanto riferito dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite (Oim), a pagare lo scotto dell’escalation è, nuovamente, la popolazione civile. Secondo l’agenzia Onu, infatti, sarebbero già mezzo milione gli sfollati a causa del conflitto in corso. E la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.

Oim, allarme sfollati in Libano

Le Nazioni Unite hanno annunciato che circa 90.000 sfollati si registrano in Libano questa settimana, mentre Israele continua ad attaccare quelli che ritiene siano degli obiettivi di Hezbollah in tutto il Paese e il gruppo libanese risponde ai raid. Da lunedì, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite ha registrato “90.530 nuovi sfollati”, si legge in una nota. Ieri il ministro degli Esteri libanese Fuad Hussein parlando al dibattito della 79esima Assemblea Generale dell’Onu aveva affermato che gli sfollati in Libano “sono vicini al mezzo milione”.

Fonte: Ansa