Leggero aumento dei nuovi casi Covid e dei contagi

Secondo Agenas, in 24 ore è salita all'8% la percentuale di occupazione da parte di pazienti Covid dei posti letto ospedalieri in area non critica

Salgono i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, così come i decessi, in base agli ultimi dati del Ministero della Salute. E nelle ultime 24 ore è salita anche la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di “area non critica” occupata da pazienti con Covid, mentre resta stabile quella delle terapie intensive.

I dati

I nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 sono 56.166, quando ieri erano stati 53.905. Le vittime sono invece 75, in aumento rispetto alle 50 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 248.042 tamponi con il tasso di positività al 22,6%, in aumento rispetto al 21,8% di ieri. Sono invece 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.064, ovvero 117 in più di ieri.

Occupazione di posti ospedalieri

E’ risalita all’8%, nell’arco di 24 ore in Italia, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di ‘area non critica’ occupata da pazienti con Covid-19. Il valore era al 4% esattamente un anno fa. E’ stabile invece al 2% l’occupazione delle terapie intensive, sempre nell’arco di 24 ore (un anno fa era anch’essa al 4%). E’ quanto emerge dai dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 22 giugno 2022, pubblicati oggi.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.