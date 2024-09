Lazio sul velluto

Non poteva esserci esordio migliore in Europa League per la Lazio che alla prima sbanca il Volksparkstadion di Amburgo, campo neutro, e travolge una piccola Dinamo Kiev. Finisce 3-0 per i biancocelesti, in un match largamente dominato dall’alto di una superiorità tecnico tattico indiscutibile: decidono la doppietta di Dia e il gol di Dele-Bashiru. All’intervallo è 3-0. Alla Lazio bastano una manciata di minuti per mettere la freccia. Scambio volante Dia-Pedro, con l’ex Salernitana che finalizza sul primo palo. La Lazio spinge forte sui pedali, la Dinamo è spazzata via dalla qualità del gioco laziale. I biancocelesti la chiudono subito dopo la mezz’ora con un micidiale uno-due. Dele-Bashiru, classe 2001, ripaga la fiducia di Baroni con il primo gol in maglia biancoceleste: riceve da Vecino e a tu per tu con il portiere ucraino la piazza all’incrocio dei pali. Appena un giro di lancette e arriva anche il terzo gol: stavolta è Dele-Bashiru ad inventare un assist perfetto per Dia che con irrisoria facilità firma il 3-0. Il dominio biancoceleste non si arresta nella ripresa, Dinamo incapace di tessere la benché minima azione. Pedro centra il palo, poi salvataggio sulla linea. Gli ucraini restano in dieci per il rosso diretto ai danni di Braharu per un brutto pestone su Zaccagni. La Lazio continua a tenere in mano le operazioni, ma perde Noslin, appena entrato, per rosso diretto per una gomitata senza palla al difensore che lo marcava, ristabilendo la parità numerica.

Le altre partite

Vincono di misura (entrambe 3-2) l’Az Alkmaar sull’Elfborg e il Bodo Glimt contro il Porto. Successo dell’Anderlecht (2-1) sul Ferencvaros e dello Slavia Praga che passa per 2-0 in casa del Ludogorets. Soffre ma alla fine la spunta il Galatasaray di Osimhen che riesce ad avere ragione (3-1) dal Paok Salonicco. Frenano il Nizza (1-1 all’Allianz Riviera contro la Real Sociedad) e il Midtjylland rimontato nel finale dall’Hoffenheim (1-1). La delusione di questa prima parte della prima giornata, si chiama Manchester United con la squadra di ten Hag che a Old Trafford fa solo 1-1 contro il Twente. Domani la seconda parte della prima giornata, con l’esordio della Roma che all’Olimpico, ore 21, riceve l’Athletic Bilbao.