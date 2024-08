L’appello di Unicef: “Salvare le vite dei bambini”

Adele Khodr, direttrice regionale dell’Unicef in Medio Oriente e Nord Africa chiede un cessate al fuoco immediato. Solo così infatti si potranno salvare i tanti bambini che vivono lungo la Striscia di Gaza

La guerra sulla pelle dei bambini

“Ogni giorno che passa, la violenza si intensifica a Gaza: corpi di bambini piccoli che vengono estratti da sotto le macerie, bambini feriti che piangono per la paura senza che sia rimasto alcuno spazio o luogo sicuro per loro”. Lo afferma, tramite i social, Adele Khodr, direttrice regionale dell’Unicef in Medio Oriente e Nord Africa. “Sono più di 300 giorni che assistiamo a questa situazione, che molto probabilmente continuerà se non verrà raggiunto un cessate il fuoco. La violenza quotidiana non deve diventare la nuova normalità. I leader mondiali devono agire per salvare le vite dei bambini. È necessario un cessate il fuoco ora”.

Fonte: Angesir