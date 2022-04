Kharkiv, distrutto l’ateneo di Karazin

L’università nazionale di Karazin è stata “completamente distrutta” dagli attacchi aerei dell’esercito russo a Kharkiv. Lo ha riferito il viceministro dell’Istruzione ucraino Andriy Vitrenko, secondo quanto riporta l’emittente televisiva ucraina Priamyi. I corsi e le attività verranno spostati in un “luogo più sicuro”, ha aggiunto. Kazarin è uno dei principali atenei dell’Ucraina, il secondo più antico dopo quello di Leopoli.

Siti culturali

Almeno 53 siti culturali sono stati danneggiati o parzialmente distrutti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, ha annunciato l’Unesco, stando a quanto scrive l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Tra questi si contano 29 chiese, 16 edifici storici, quattro musei e quattro monumenti, ha aggiunto oggi a Parigi il vicedirettore generale dell’Unesco per la cultura, Ernesto Ottone Ramirez. Da questo punto di vista è Kharkiv, situata nel nord-est del paese, ad essere una delle regioni più colpite in Ucraina, come ad esempio il Memoriale dell’Olocausto, il Teatro di Stato per l’Opera e il Balletto e il Museo d’Arte. La città di Chernihiv, nell’Ucraina settentrionale, è una delle città più antiche del Paese, con molte chiese e monasteri risalenti al X al XIX secolo. Tra questi, la chiesa di Sainte-Catherine, che è nella lista dell’Unesco.

Secondo scambio di prigionieri

“Per ordine del presidente Zelensky, si è appena svolto il secondo scambio di prigionieri (con i russi). Abbiamo riportato a casa 86 dei nostri soldati! 15 di loro sono donne!”, ha annunciato su Facebook la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk. “A tutti colo che sono ancora prigionieri – ha aggiunto -: lotteremo per ognuno di voi. Vi riporteremo tutti a casa, tenete duro!”

