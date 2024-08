Juve regina a punteggio pieno

Vince e convince la Juve che dopo il 3-0 d’apertura al Como, passa con lo stesso punteggio anche al Bentegodi battendo nettamente il Verona e volando solitaria in testa alla classifica a punteggio pieno. Indiscutibile il dominio bianconero, e si vede la mano di Thiago Motta nella manovra della Vecchia Signora. Poi vecchia è un eufemismo, visto che Motta continua a lanciare giovani di sicuro avvenire e talento. Dopo Mbangula, è toccato al baby Savona, un classe 2003, esordire e bagnare la sua presenza con un gol. Al Bentegodi finisce 3-0 per effetto dei gol di Savona e della doppietta di Dusan Vlahovic.

Vlahovic-Savona, subito Juve

Il Verona ci prova in avvio, ma capisce ben presto che non è aria. Giusto il tempo di entrare in clima partita e la Juve non regala neppure un metri agli scaligeri. Montipò salvo subito su Locatelli, poi può nulla sulla conclusione ravvicinata di Vlahovic imbeccato nello spazio da Yildiz. Il Verona accusa il colpo, la Juve insiste, e trova il raddoppio a stretto giro. Mbangula va via sull’esterno e la mette in mezzo per l’altro baby Savona che di testa batte ancora Montipò. Verona nullo, ma con questa Juve c’era ben poco da fare.

Ancora il serbo

La Juve continua a tenere in mano il boccino del gioco e trova subito il terzo gol che virtualmente chiude la partita. Fallo in area su Mbangula e calcio di rigore. Vlahovic trasforma. Juve scatenata nonostante abbassi i giri del motore, e serve Montipò, il migliore tra i suoi, ad evitare il quarto gol, chiudendo su Yildiz. Girandola di cambi da una parte e dall’altra per una partita ormai in ghiaccio che la Juve chiude con la seconda vittoria consecutiva che stasera vale il primato solitario. Ma anche un avvertimento alle avversarie: la Juve è tornata.

Cagliari e Como, pari e patta

Secondo punto stagionale per il Cagliari che dopo lo 0-0 d’apertura con la Roma, fa 1-1 contro il Como. Partita decisa a cavallo dei due tempi: Piccoli firma il vantaggio sardi, Cutrone regala il primo punto ai lariani.