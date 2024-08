Italvolley, non resta che il bronzo

Gli azzurri di De Giorgi battuti nettamente dalla Francia che vola in finale. Per l’Italia adesso la finale per il terzo posto

Si arresta in semifinale il cammino della nazionale maschile di pallavolo. Italvolley battuta dai padroni di casa della Francia, campioni olimpici tre anni fa a Tokyo. Una missione quasi impossibile, con il taraflex dell’Arena Sud che ha certificato la qualità del sestetto transalpino che chiude la pratica in soli tre set: 25-20; 25-21; 25-21.

La partita

L’inizio è in equilibrio, complice anche alcuni errori dei francesi, con gli azzurri che però restano in partita. Si gioca su sottili fili di equilibrio fino al 20-18 per gli azzurri, prima dell’allungo decisivo dei francesi che piazzano un perentorio 7-0 che taglia le gambe agli azzurri: 25-20 alla fine del primo set. Secondo che non cambia i connotati del match, Francia implacabile, con gli azzurri che ci provano ma soffrono le battute e il muro avversario. Francia super in ogni settore, 17 pari con Galassi che sbaglia il suo servizio, l’esatto contrario dei francesi che sbagliano praticamente nulla. Italia in sofferenza, Francia che allunga di giustezza e chiude 25-21 in suo favore anche il secondo set. Adesso si fa dura per il sestetto azzurro, con la Francia che parte di slancio, sente di poterla chiudere e prende subito un vantaggio di tre/quattro punti che non lasciano scampo all’Italia che ogni qualvolta prova a rientrare, subisce l’immediata replica francese che ristabilisce le distanze: 20-15, con i francesi in totale controllo di gara, azzurri ad arrancare alla ricerca di riaprire una partita che appare sempre più complicata.

Francia in finale

L’Italia non molla, è generoso il sestetto di De Giorgi, ma la Francia gioca con la forza dei nervi distesi. Sente vicina la finale, va sul 22-17 che diventa subito +6, +7.Italia che reagisce con la forza della disperazione, ne fa due di fila e accorcia fino al 24-21, ma all’ultimo affondo, la Francia la chiude: finisce il terzo 25-21. Festeggia la Francia che vince meritatamente e adesso può andarsi a giocare l’oro contro la Polonia. Per l’Italia, che esce a testa alta per il cuore ed il coraggio, la finale per il bronzo che questa squadra ha dimostrato di meritato per quanto fatto nell’arco del torneo.