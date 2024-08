Italvolley femminile in semifinale

A caccia della gloria di Olimpia, il fantastico sestetto dell’Italvolley femminile, confeziona un’altra prova da urlo. Divorata la Serbia per 3-0 (26-24; 25-20; 25-20 ).

Una Nazionale, quella di Julio Velasco immensa nelle sue ragazze, tutte indelebili protagoniste, dalla straordinaria Egonu, alla decisiva Antropova, ma impeccabili Bosetti, De Gennaro, Cambi, Fahr. Si inizia in sordina, con l’equilibrio a farla da padrone, con la Serbia che guadagna il +4 con la Egonu che prende per mano le compagne e la riprende. Finale di set all’arma bianca con le azzurre che a fatica, ma con tanto cuore chiudono 26-24. La Serbia è da sempre avversario scomodo e lo dimostra anche nel secondo set, l’Italia alza il muro e decolla. Egonu fa impazzire le avversarie, Antropova completa l’opera e le azzurre scappano su 2-0 (25-20). La Serbia accusa il colpo, l’Italia riparte di slancio e doppia le avversarie a metà del terzo set: 14-7. Stasera è la capitana Danesi a prendersi la scena e da sola inchioda la Serbia che va ulteriormente sotto: 20-15. Le azzurre sentono il traguardo vicino e affondano nel cuore della difesa serba: 22-16. Sorrisi delle azzurre anche su palle perse banalmente, segno di una condizione migliore dal punto di vista mentale. La Serbia non molla, ci prova con coraggio, ma non basta: 24-20, perché l’Italia la chiude sul 25-20 con la battuta sbagliata delle serbe. L’Italia è in semifinale, per la prima volta nella storia del nostro volley femminile. Gioia, emozioni a tinte azzurre. L’Italvolley c’è e maestro Velasco sa bene come portarle a medaglia.