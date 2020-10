Due italiani liberati in Mali: sono Nicola Chiacchio e padre Pierluigi Maccalli

Due ostaggi italiani sono stati liberati in Mali. A renderlo noto, un portavoce del governo di Bamako, che ha riferito come i due siano stati rilasciati assieme alla cooperante francese Sophie Petronin e all’ex ministro delle Finanze Soumaila Cissé. I connazionali in questione sarebbero Nicola Chiacchio e padre Pierluigi Maccalli, entrambi rapiti in Niger nel 2018. Il missionario originario della Diocesi di Crema e appartenente alla Società delle Missioni africane (Sma), era scomparso nella notte fra il 17 e il 18 settembre 2018, probabilmente per mano di un gruppo di jihadisti. Al momento del rapimento, operava nella diocesi di Niamey, nel Niger.

In aggiornamento

