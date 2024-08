L’Italia spinge sui pedali

Bronzo per il quartetti dell’inseguimento su pista

L’appetito vien mangiando e così strada facendo, arriva la medaglia numero 27 della nostra spedizione. A firmarla l’Italia del ciclismo su pista che nell’inseguimento a squadre batte la Danimarca e conquista la medaglia di bronzo.

Italia di bronzo

Protagonisti Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon che hanno fermato il tempo sul 3’44″197. Gara non facile, con gli azzurri che partono ad andamento lento, sotto al primo riscontro dopo un chilometro. Poi, è salito in cattedra Filippo Ganna che ha spinto i suoi e al terzo chilometro, prima l’aggancio poi l’Italia ha messo la freccia effettuando il sorpasso decisivo. perché da quel momento non ci sarà più storia. Gli azzurri allungano, piazzano un vantaggio di due secondi. Splendida medaglia di bronzo, mentre l’oro è andato all’Australia che ha avuto la meglio sulla Gran Bretagna.