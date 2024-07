Italia, Ceccon è d’oro

Una gara straordinaria che per l’Italia vale la seconda medaglia d’oro. Ed arriva ancora dal nuoto con Thomas Ceccon che sale sul gradino più alto del podio conquistando il titolo nei 100 dorso. L’azzurro, al termine di una gara semplicemente pazzesca, ha chiuso davanti al cinese Xu, medaglia di bronzo per l’americano Murphy. Peccato per Benedetta Pilato, che nella finale dei 100 rana vede sfumare il podio per un solo centesimo, dopo un recupero prodigioso nella parte finale di gara. Oro alla sudafricana Tatjana Smith.

Beffa Macchi. È argento

Polemiche in pedana nella finale del fioretto maschile con Macchi battuto sul filo di lana dal campione olimpico Cheungk ka che ribadisce l’oro conquistato a Tokyo. Finisce 15-14 con due stoccate non assegnate sul 14 pari (apparse però dell’azzurro) mentre l’ultima è stata assegnata al campione di Hong Kong che ha scatenato le polemiche della panchina azzurra.

Flop Setterosa

Inizia male il cammino del Setterosa di Carlo Silipo battuto all’esordio dalla Francia per 9-8. Sconfitta pesante perché le transalpine sono considerate la squadra cuscinetto del girone che comprende anche Stati Uniti, Grecia e Spagna.