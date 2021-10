Ita si aggiudica il marchio Alitalia

L'offerta è stata di 90 milioni sia per brand che per il dominio www.Alitalia.com

La newco Ita si aggiudica il marchio della precedente compagnia di bandiera italiana Alitalia, per 90 milioni di euro.

L’offerta

Come si legge in una nota si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com. Ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società ITA Spa ad un valore di 90 mln di euro.

Notizia in aggiornamento

