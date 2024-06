Ita-Lufthansa, primo sì dell’Authority europea: le condizioni

L’Antitrust della Commissione europea ha dato il primo parere positivo al dossier d’unione tra Ita e Lufthansa. Un assenso informale in vista dell’approvazione ufficiale, appreso dall’Ansa da fonti europee. Ottimista ma prudente il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: “La data del ‘matrimonio’ è fissata ma tutto può accadere”.

Ita-Lufthansa: c’è il primo sì

La Commissione europea ha adottato, a livello tecnico, il suo primo orientamento positivo informale sulle nozze tra Ita e Lufthansa in vista del verdetto ufficiale che sarà reso noto entro il 4 luglio. È quanto apprende l’ANSA da fonti europee vicine al dossier che riportano “progressi decisivi”. L’intesa prevede condizioni per la tutela della concorrenza nello scalo di Milano-Linate e sui collegamenti di corto e di lungo raggio, con l’apertura delle rotte alle compagnie rivali.

Giorgetti: “Tutto può accadere”

“Io credo che in questi giorni si è lavorato ancora molto intensamente, duramente. Diciamo che la data è fissata, sono convocati sposi e testimoni. Tutto può accadere. In questo momento credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Le tanto sospirate nozze. Sono convocati sposa e testimoni però potrebbe anche non presentarsi il Don Abbondio della situazione”, aggiunge Giorgetti rispondendo ai giornalisti a margine di una visita all’Associazione industriale di Cremona.

Fonte: Ansa