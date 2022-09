Israele, tre israeliani feriti in un attacco in strada

Tre israeliani sono stati feriti stasera in un incrocio stradale da un palestinese armato di un coltello, poco dopo che alle Nazioni unite il premier Yair Lapid si era espresso a favore di uno Stato palestinese. L’attentato, ha riferito la televisione pubblica Kan, è avvenuto presso la città di Modiin, fra Tel Aviv e Gerusalemme. L’assalitore è stato colpito dagli spari di un agente ed immobilizzato.

Incidente stradale

In precedenza si era avuta notizia di un altro sospetto attentato avvenuto a Huwara (Nablus), dove un veicolo palestinese ha travolto un soldato ferendolo. Nel frattempo l’esercito ha appurato, secondo la televisione pubblica Kan, che l’investimento non era intenzionale, e che si trattava invece di un incidente stradale. L’autista palestinese – dato per morto in un primo momento – risulta invece essere ferito. E’ stato lui a spiegare la dinamica dell’incidente e a convincere l’esercito della fondatezza della propria versione.

