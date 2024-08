Israele, raid in Libano: colpito il lanciatore di Hezbollah

Attacco mirato di Israele nel sud del Libano. Nel mirino, il “lanciatore di Hezbollah”, dal quale sono stati lanciati, nella notte, almeno una trentina di razzi che hanno attraversato il confine. A renderlo noto è stato l’esercito israeliano che, indirettamente, conferma l’aumento della tensione in Medio Oriente, rafforzata anche dall’attesa, anche da parte degli Stati Uniti, di un attacco da parte dell’Iran. La Francia ha già richiamato i suoi connazionali dal Libano.

Israele colpisce Hezbollah

L’Aeronautica militare israeliana “ha colpito il lanciatore di Hezbollah” nel sud del Libano da cui sono partiti nella notte “circa 30 razzi” che hanno attraversato il confine, “la maggior parte dei quali è stata intercettata”: lo ha reso noto l’esercito (Idf) su Telegram. Inoltre, sono state colpite altre infrastrutture terroristiche nell’area di Marjaayoun, sempre nel sud del Libano, e sono stati sparati colpi di artiglieria per “rimuovere minacce” nella zona di Odaisseh. Hezbollah nella notte aveva annunciato di aver lanciato “decine” di razzi contro Israele, spiegando che razzi Katyusha sono stati lanciato contro Israele in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili.

Atteso attacco dell’Iran

Gli Stati Uniti e Israele si attendono un attacco dell’Iran lunedì, riporta Axios citando alcune fonti. “Aerei da caccia dell’aeronautica militare israeliana hanno attaccato obiettivi terroristici di Hezbollah nell’area di Kfar Kila, nel sud del Libano, comprese infrastrutture terroristiche ed edifici militari“, aveva annunciato in precedenza il portavoce dell’Idf, le forze armate israeliane, aggiungendo che nella notte “un aereo dell’aeronautica militare ha eliminato un terrorista di Hezbollah nella zona di Deir Siriane”. Inoltre, l’Idf ha “attaccato con l’artiglieria le infrastrutture terroristiche nella zona di Al Adeisa”.

Iran: “Avventure pericolose di Israele”

“La determinazione dell’Iran è seria nel ritenere il regime israeliano responsabile dei suoi crimini”. Lo afferma il ministro degli Esteri iraniano in carica, Ali Bagheri. “La situazione nella regione dell’Asia occidentale è molto delicata a causa dei continui crimini e delle pericolose avventure della banda criminale che governa a Tel Aviv”, scrive su X. Bagheri ha quindi invitato i Paesi musulmani della regione ad adottare una posizione decisa contro gli attacchi israeliani.

La Francia richiama i connazionali dal Libano

Anche il governo francese, dopo quello americano e britannico, ha chiesto ai connazionali di “lasciare il Libano il prima possibile” a causa del rischio di escalation militare in Medio Oriente. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. “In un contesto di sicurezza molto instabile, richiamiamo ancora una volta l’attenzione dei cittadini francesi, in particolare di quelli di passaggio, sul fatto che i voli commerciali diretti e con scali in Francia sono ancora disponibili, e li invitiamo a prendere subito accordi per lasciare il Libano il prima possibile”, si legge nella nota.

L’avviso di Israele

Il canale israeliano Channel 13 ha reso noto che le autorità israeliane hanno esortato i residenti dell’Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi a seguito di una valutazione della situazione aggiornata da parte dell’Idf, le forze armate israeliane. Le sirene di allarme anti razzi stanno risuonando nel nord di Israele. Lo riporta Haaretz.

Fonte: Ansa