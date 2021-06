L’ex leader del Partito laburista israeliano Isaac Herzog è il nuovo presidente di Israele. Eletto con ampia maggioranza in prima votazione alla Knesset, il parlamento monocamerale, succede all’attuale capo dello Stato Reuven Rivlin, il cui mandato settenale scade il prossimo 9 luglio.

Figlio di Chaim Herzog, sesto presidente dello Stato ebraico, il candidato neo-eletto ha avuto 87 voti. L’altra candidata, Miriam Peretz, 26 voti.

Responsabilità e privilegio

“Accetto la pesante responsabilità che mi assegnate, accetto il privilegio di servire tutti gli israeliani”, ha detto Herzog nel suo primo discorso da presidente eletto, riporta LaPresse. Costruire ponti, combattere l’antisemitismo, incoraggiare l’imprenditorialità e salvaguardare la democrazia i punti principali del suo intervento, secondo il quotidiano Times of Israel.

“Mi congratulo con Isaac Herzog per la sua elezione a presidente e gli auguro un grande successo a nome dei cittadini di Israele”, ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il processo di pace

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al presidente eletto in “con gran piacere esprimo, a nome della Repubblica e mio personale, le più sincere congratulazioni”. Nella sua lettera il capo dello Stato italiano, riferendosi ai “profondi cambiamenti e le situazioni di crisi che stanno interessando il vicinato comune”, formula “l’auspicio che possa essere profuso ogni sforzo per la ripresa del processo di pace in Medio Oriente per giungere ad una soluzione a due Stati giusta e negoziata direttamente tra le parti, in linea con il diritto internazionale e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, unica via per garantire stabilità e sicurezza durature al popolo israeliano ed ai suoi vicini”.

“I nostri Paesi sono uniti da un’antica e sincera amicizia“, così il presidente della Repubblica “costantemente rinsaldata da un’intensa e proficua collaborazione che, sono certo, continuerà a crescere e a svilupparsi.

Gli auguri

”Congratulazioni al nuovo presidente di Israele, Isaac Herzog, eletto oggi. I miei migliori auguri per il suo mandato, che arriva in un momento cruciale per la regione”, ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Così il presidente di Alleanza per Israele Alessandro Bertoldi: “Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Herzog in diverse occasioni internazionali di confronto e dialogo, ne sono rimasto colpito. Non vi è miglior personalità per questa importante carica. Herzog è dotato di tutte le doti che saranno fondamentali per guidare al meglio Israele nei momenti più difficili”.

Chi è

Classe 1961, avvocato di Tel Aviv, figlio del sesto presidente d’Israele dal 1983 al 1993 e fratello di un generale di brigata delle forza di difesa israeliane, ed ex ufficiale dell’intelligence, scrive Adnkronos, Herzog è stato più volte ministro e nel 1999-2000 ha ricoperto il ruolo di segretario di gabinetto del primo ministro Ehud Barak. In seguito ha intrapreso la carriera parlamentare, diventando leader dei laburisti nel 2013. Nel 2015 sostenuto dall’Unione sionista ha corso, senza successo, contro Netanyahu. Tre anni dopo è passato ad la presidenza dell’Agenzia ebraica, un’organizzazione non-profit.

