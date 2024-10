Israele ha confermato di aver effettuato attacchi di precisione su obiettivi militari in Iran come risposta a mesi di continui attacchi da parte della Repubblica islamica

E’ iniziato nella notte l’attacco di Israele contro l’Iran. L’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi di precisione su obiettivi militari in Iran come risposta a mesi di continui attacchi da parte della Repubblica islamica.

Israele attacca l’Iran: “Attacchi di precisione su obiettivi militari”

Israele ha iniziato l’attacco di Israele contro l’Iran, in risposta al massiccio attacco con missili balistici del 1° ottobre. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. La televisione di stato iraniana ha riferito di esplosioni in diverse aree del paese, inclusa Teheran. L’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato “attacchi di precisione” su obiettivi militari in Iran “in risposta a mesi di continui attacchi” da parte della Repubblica islamica. “L’esercito israeliano – si legge in un a nota dello stesso esercito – sta attualmente effettuando attacchi mirati su obiettivi militari in Iran in risposta a mesi di continui attacchi da parte del regime iraniano contro lo Stato di Israele”.

L’esercito israeliano ha affermato di aver “pienamente mobilitato” le sue capacità offensive e difensive mentre eseguiva attacchi su obiettivi militari in Iran sabato. “Le nostre capacità difensive e offensive sono pienamente mobilitate”, ha affermato l’esercito in una dichiarazione.

Fonte Ansa