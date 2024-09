Israele attacca Hezbollah. Tajani: “Via gli italiani dal Libano”

L'Idf ha annunciato di aver colpito il quartier generale del gruppo di miliziani a Beirut ma il leader Nasrallah sarebbe in salvo

Israele alza il tiro e attacca, in modo mirato, il quartier generale di Hezbollah, a Beirut. Lo ha rivelato il portavoce dell’esercito, secondo il quale i raid sono stati indirizzati contro un edificio residenziale di Dahiya. La nuova fase dell’escalation ha spinto le ambasciate internazionali a monitorare la situazione con maggiore attenzione. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha già invitato i connazionali a lasciare il Paese.

Israele attacca Hezbollah

Il portavoce dell’Idf Daniel Hagari ha dichiarato che il quartier generale centrale di Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nel quartiere Dahiya a Beirut, è stato colpito questa sera. L’esercito israeliano (Idf) sta cercando di capire se nell’edificio colpito a Beirut ci fosse effettivamente il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah ma una fonte vicina al movimento sciita libanese, dopo il raid israeliano su Beirut, afferma che Assan Nasrallah “sta bene”.

Tajani: “Lasciate il Libano”

“Seguo con preoccupazione l’evolversi della crisi in Medio Oriente in contatto costante con la nostra ambasciata a Beirut. Invito nuovamente tutti gli italiani a lasciare il Libano al più presto. Per ogni evenienza fare riferimento a @ItalyinLebanon e all’ Unità di crisi”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Due giorni fa il capo della Farnesina aveva lanciato un appello simile ai cittadini italiani.

Fonte: Ansa