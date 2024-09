Iran: “In Ucraina necessaria una soluzione basata sul rispetto reciproco”

Il ministro degli esteri iraniano ha ammesso che il conflitto in Ucraina ha complicato le relazioni tra l'Iran e i Paesi europei, già prima dell'inizio della guerra a Gaza

L’Iran: la guerra in Ucraina ha complicato i nostri rapporti con i Paesi europei

Il conflitto in Ucraina ha complicato le relazioni tra l’Iran e i paesi europei, e i colloqui basati sul rispetto reciproco possono essere una soluzione. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un’intervista a un’emittente statale di Teheran. “La questione ucraina ha complicato le nostre relazioni con l’Europa… Ciò che sta accadendo in Ucraina e la sensazione che gli europei hanno della minaccia proveniente dalla Russia hanno creato problemi e nuove complicazioni nelle relazioni con l’Iran. Dobbiamo superare questo”, ha spiegato, insistendo sul fatto che “anche gli europei devono comprendere le preoccupazioni dell’Iran”.

Fonte: Ansa