Iran, dito puntato contro il G7: “Parziale e irresponsabile”

Secondo Teheran, il G7 non starebbe agendo nell'interesse generale ma solo di una parte dei contendenti. Intanto, l'Idf avanza in Libano

L’Iran duro contro il G7, accusato di parzialità e irresponsabilità nell’ambito delle tensioni in Medio Oriente. Il consesso delle Nazioni, negli ultimi mesi, aveva più volte invitato alla de-escalation nella regione, ribadendo che ogni intensificazione dei conflitti avrebbe provocato gravi conseguenze, anche per i contendenti. Nel frattempo, l’esercito israeliano invita a evacuare la città libanese di Nabatieh.

Iran contro il G7

L’Iran accusa il G7 di essere “parziale e irresponsabile”. In una nota del ministero degli Esteri iraniano, ripresa da Sky News, Teheran ha accusato il G7 dopo che i 7 Grandi hanno rilasciato ieri una dichiarazione in cui si condannava l’attacco dell’Iran a Israele. I leader del G7 avevano espresso “forte preoccupazione” per la crisi in Medio Oriente, avvertendo che un conflitto su scala regionale non è nell’interesse di nessuno.

Croce Rossa: “Uccisi 4 operatori in Libano”

La Croce rossa libanese ha annunciato che “quattro paramedici sono stati uccisi in un attacco israeliano nel villaggio di A-Taiba nel sud del Paese insieme con un soldato dell’esercito regolare“. “sono stati colpiti mentre evacuavano feriti nella zona anche se erano in coordinamento con le forze Onu”, ha aggiunto la Croce Rossa.

L’Idf: “Evacuate Nabtieh”

L’esercito israeliano ha chiesto ai civili di 25 località del Libano meridionale di evacuare immediatamente. Nell’elenco delle zone da abbandonare c’è Nabatieh, una delle città più grandi del Libano meridionale. Il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha avvisato i civili libanesi che saranno avvisati non appena potranno rientrare. Ieri l’Idf aveva chiesto l’evacuazione di altri 24 villaggi nel Libano meridionale e il giorno prima a 28 comunità. L’esercito ha inoltre messo in guardia contro qualsiasi movimento di veicoli dal nord al sud del fiume Litani.

Fonte: Ansa