L’Iran colpirà “tutte le infrastrutture” di Israele, la risposta di Netanyahu

Il generale Mohammad Bagheri, capo di Stato maggiore dell’esercito iraniano, ha minacciato di colpire “tutte le infrastrutture” di Israele se il Paese continuerà con i suoi attacchi. La dichiarazione segue il lancio di 200 missili da parte di Teheran contro Israele, la maggior parte dei quali è stata intercettata dalle Forze di difesa israeliane. Israele, secondo funzionari citati da Axios, sta pianificando una “significativa rappresaglia” che potrebbe coinvolgere impianti petroliferi e altre strutture strategiche in Iran. Intanto, a Copenaghen, si sono verificate due esplosioni nei pressi dell’ambasciata israeliana, secondo la polizia danese.

L’Iran colpirà “tutte le infrastrutture” di Israele se attaccato in risposta ai suoi lanci missilistici di ieri: è la minaccia lanciata dal capo di Stato maggiore dell’esercito di Teheran, il generale Mohammad Bagheri. “Se il regime sionista, che è impazzito, non è controllato dai suoi sostenitori americani ed europei e vuole continuare questi crimini o agire contro la nostra sovranità e integrità territoriale, un’operazione come quella di” ieri sera “sarà ripetuta con maggiore intensità e tutte le infrastrutture del regime saranno prese di mira”, ha detto il Bagheri alla televisione di Stato iraniana. Teheran ha lanciato ieri 200 missili contro Israele, hanno riferito oggi i media dell’Iran. Le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano parlato da parte loro di circa 180 missili sparati dall’Iran contro il territorio dello Stato ebraico, la maggior parte dei quali intercettati.

Netanyahu: “Presto rappresaglia contro l’Iran”

Israele lancerà entro pochi giorni una “significativa rappresaglia” in risposta al massiccio attacco missilistico iraniano di ieri, che potrebbe colpire gli impianti di produzione di petrolio all’interno del Paese e altri siti strategici: lo riporta Axios, che cita funzionari israeliani.

Danimarca: 2 esplosioni vicino ambasciata israeliana

Due “esplosioni” si sono verificate oggi vicino all’ambasciata israeliana a Copenaghen: lo ha reso noto la polizia danese.

Fonte: Ansa