L’Iran avverte Israele: “Difenderemo Hezbollah”

Sale la tensione in Medio Oriente. L’Iran ha avvertito Israele che, in caso di attacco in grande stile contro Hezbollah, anche Teheran scenderà in campo. E lo farà per difendere l’organizzazione paramilitare libanese. Allo stesso modo, l’Iran avvisa che lo stesso farà l’intero “Asse della resistenza”. Nel frattempo, Lufthansa ferma i voli da e per il Libano fino al 31 luglio.

L’Iran avverte Israele

“L’Iran non cerca una guerra su larga scala nella regione, ma in caso di qualunque attacco da parte di Israele al Libano, Teheran difenderà con ogni mezzo gli Hezbollah libanesi”: lo ha dichiarato Kamal Kharrazi, consigliere della guida suprema iraniana, Ali Khamenei, e capo del Consiglio per le relazioni estere iraniano. “Se Israele lancia un’offensiva in grande stile contro Hezbollah rischia di innescare una guerra regionale nella quale Teheran e l’Asse della resistenza’ appoggerebbero con tutta la loro potenza il movimento di resistenza libanese”, ha aggiunto Kharrazi, citato dall’agenzia Mehr.

Lufthansa ferma i voli per il Libano

“Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, le compagnie aeree del gruppo (Lufthansa) sospendono i voli notturni da/per Beirut fino al 31 luglio compreso“, ha affermato la compagnia aerea. I voli diurni continueranno. Numerosi paesi, tra cui la Germania, hanno esortato i propri cittadini a lasciare il Libano.

Fonte: Ansa