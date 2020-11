“La curva corre in ogni Continente. L’Ue all’interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall’urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l’incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100 mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi “. Immutata la proposta al tavolo con le opposizioni “Ho prospettato ai leader delle opposizione un tavolo di confrotno con il governo“, “al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci sono ripensamenti posso confermare che la proposta è immutata e non sottende confusione di ruoli. Sono pronto ad ascoltare con attenzione e preannuncio la mia disponibilità ad accogliere i rilievi delle risoluzioni che saranno approvate”. Pressione non insostenibile in terapie intensive

“Non stiamo subendo un’insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva ma registriamo un crescente preocupante affolamento negli altri reparti come le terapie sub intensive e le aree mediche in generale“. Così il premier alla Camera sostenendo che i dati “confermano che c’è una rilevante differenza rispetto alla prima ondata” anche in termini di risposta sanitaria e presidi e equipaggiamenti medici.