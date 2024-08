India, è allarme per il virus Chandipura

Allarme India per un’epidemia causata dal virus Chandipura, un agente che può causare un’infiammazione del cervello che in alcuni casi può risultare letale. Il virus, colpisce soprattutto, bambini e ragazzi e, a oggi, non esistono cure risolutive.

Allarme in India

In India è in corso un’epidemia causata dal virus Chandipura, un agente che può causare un’infiammazione del cervello in alcuni casi letale. Secondo quanto riporta la stampa locale, al 31 luglio sono stati confermati 53 casi e 19 decessi. Al momento gli Stati interessati sono il Gujarat e il Rajasthan. Il virus, scoperto a metà degli anni Sessanta nel villaggio di Chandipura, viene trasmesso da zanzare, zecche, pappataci.

La malattia

Causa una malattia simil-influenzale, che può diffondersi al sistema nervoso e al cervello. Colpisce soprattutto bambini e ragazzi e, a oggi, non esistono cure risolutive. In una risposta scritta alla Camera Alta del Parlamento, il ministro della Salute J. P. Nadda ha detto che è già stata attivata una Task force per supportare le autorità locali nel contrasto all’epidemia e per indagare l’origine dei focolai. Sono state rafforzate le attività di disinfestazione e avviate campagne di informazione alla popolazione.

Fonte Ansa