Incidente sul lavoro, operaio schiacciato dalla benna dell’escavatore

E’ successo in un cantiere a Novate Milanese, l'uomo era già in arresto cardiaco all'arrivo del personale del 118

E’ arrivato in ospedale con un grave trauma cranico e in arresto cardiaco un operaio di 63 anni che nel primo pomeriggio, in un cantiere a Novate Milanese, è stato schiacciato dalla benna di un escavatore che si era staccata, dove ne hanno constato il decesso poco dopo. Al nosocomio era stato portato anche un suo collega che aveva avuto un malore.

Cos’è successo

Erano circa le 14.30 quando la componente della macchina operatrice si è staccata e ha colpito il lavoratore in una cantiere in via Giuseppe Di Vittorio a Novate Milanese. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri di Rho, agenti della polizia locale di Novate oltre ai soccorritori del 118 che lo hanno portato all’ospedale Niguarda di Milano, in arresto cardiaco e con un gravissimo trauma cranico, mentre tentavano di rianimarlo. Poco dopo il suo arrivo in ospedale ne hanno constato il decesso. In ospedale è stato trasportato anche un collega di 64 anni che ha avuto un malore.

