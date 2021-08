In fiamme un palazzo di 15 piani a Milano

Il fuoco si sarebbe propagato a partire dall'ultimo piano. Nell'edificio abitano 70 famiglie, non si sa quante fossero persone presenti. "Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti", ha detto il sindaco Beppe Sala

Un incendio ha pressoché distrutto un edificio in via Antonini, nella periferia sud del capoluogo lombardo, che ospita settanta famiglie. Le fiamme, a quanto si è appreso, si sarebbero propagate a partire dall’ultimo piano. Non si sa quante persone fossero presenti nel palazzo al momento dell’incendio, ma il sindaco di Milano Beppe Sala ha dichiarato: “Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti”.

L’incendio

Il rogo avrebbe cominciato a divampare dalle 17:45, interessando due civici, il 34 e il 32, causando il crollo delle vetrate della facciata e facendo innalzare una colonna di fumo. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco e molte ambulanze.

Le parole di Sala

“Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti“, ha detto Sala. Il primo cittadino ha aggiunto che “una ventina di persone sono uscite senza problemi, ora i vigili del fuoco entrano casa per casa sfondando le porte per vedere se qualcuno è rimasto dentro. Siamo positivi rispetto al fatto ci sia stato tempo uscire ma finché il controllo non viene fatto non possiamo esserne certi”.

Notizia in aggiornamento

