Immenso Paltrinieri, Errani- Paolini nella storia

Si chiama coraggio, si chiama tenacia, si chiama voglia di stupire ancora. E Gregorio Paltrinieri fa emozionare ancora una volta andando a vincere l’argento nella 1500 stile libero. Semplicemente immenso, una gara pazzesca, dove si è arreso solo all’americano Bobby Finke che non solo ha vinto l’oro, ma ha anche stabilito il nuovo record del mondo con il tempo du 14’30’67. Al terzo posto l’irlandese Wiffen che pure era accreditatissimo alla vigilia della gara, ma strada facendo si è arreso alle portentose bracciate dell’americano e dell’azzurro. E’ la medaglia dell’orgoglio, la medaglia del cuore, la medaglia di un infinito Greg Paltrinieri. Per noi la medaglia numero 20 (6 ori, 9 d’argento, 5 di bronzo), ma ne sono in arrivo altre due sicure. Per ora l’orgoglio azzurro si chiama Gregorio Paltrinieri.

Oro nel doppio femminile