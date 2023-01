Il Milan rallenta, l’Inter si avvicina

Super Lecce, il Milan stecca

Una partita pazzesca a via del Mare. Il Lecce scappa nel primo tempo, andando facile sul 2-0 grazie a un’autorete di Theo Hernandez e al gol di Baschirotto. La riprende il Milan nella ripresa, con Leao e Calabria. Finisce 2-2: punto prezioso per i salentini in chiave salvezza, altri due punti persi dai rossoneri che stasera scivolano a meno 9 dalla capolista Napoli. Parte forte la squadra di casa, Milan da subito in difficoltà. Il vantaggio salentino arriva dopo soli tre minuti: Di Francesco la mette in mezzo di giustezza, trovando il petto di Theo Hernandez che mette alle spalle del proprio portiere Tatarusanu. Il Milan non reagisce e il Lecce domina, trovando il raddoppio con Baschirotto, abile a girare di testa un cross di Hjulmand. Pioli cambia all’intervallo inserendo Messias e Dest per Saelemaekers e Theo Hernandez e il Milan la riapre dopo una manciata di minuti con Leao che raccoglie una respinta di Falcone e mette dentro. Rossoneri rianimati, Pobega mette in mezzo, Giroud fa da sponda per Calabria che di testa firma il pari. Il Milan ci prova fino alla fine a portare a casa i tre punti, ma nel finale è di nuovo il Lecce a farsi pericoloso. Finisce 2-2 e a sorridere è solo il Lecce.

L’Inter si avvicina

Serviva una risposta dopo il pari di Monza ed è arrivata. L’Inter batte a San Siro il Verona. Lo fa con il minimo scarto ma al termine di una partita largamente dominata. Decide un gol in avvio di Lautaro Martinez, con il Toro che impiega appena un paio di minuti per fare secco Montipò. L’Inter fa la partita, Verona si vede solo di rimessa. Nelle trame nerazzurre, occasioni per Mkhitaryan e Asslani, mentre tra gli scaligeri l’occasione se la crea Sulemana. Lautaro è il più pericoloso e lucido tra i nerazzurri, trova il gol del raddoppio ma viene annullato per un fallo precedente. Finisce con la vittoria dell’Inter che aggancia la Juventus al terzo posto portandosi a meno uno dal secondo posto dei rossoneri. Inter e Milan si affronteranno mercoledì nella Supercoppa Italiana.