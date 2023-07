Il gas diminuisce, leggero calo della bolletta

Nella bolletta di giugno le famiglie italiane avvertiranno un leggero calo del gas dell’1,1% rispetto a maggio dovuta a una riduzione della spesa per la materia gas naturale

Calo bolletta gas

Leggero calo della bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di giugno, con una diminuzione dell’1,1% rispetto a maggio. Lo comunica l’Arera spiegando che l’aggiornamento è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale.

Riduzione dell’Iva al 5%