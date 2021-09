Dopo che Ida toccato terra domenica e aver colpito gli Stati americani della Lousiana e del Mississipi, causando almeno quattro vittime e aver aver distrutto il Karnofsky Shop di New Orleans, la “seconda casa” del jazzista Louis Armstrong, la coda dell’uragano di categoria 4 avrebbe provocato un altro morto, nel New Jersey, e portato il governatore dello Stato di New York Kathy Hochul a dichiarare lo stato d’emergenza.

Un morto, almeno, in seguito alle inondazioni causate dall’uragano e quasi tutti i collegamenti ferroviari sospesi, salvo quelli con Atlantic City, nel New Jersey – a nord dello Stato di New York -, riporta Sky News. L’emittente riferisce anche che il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza.

Aveva circa settant’anni l’uomo che ha perso la vita nel New Jersey, nella cittadina di Paissac. Era in auto con altre due persone, quando il mezzo è stato sommerso dall’acqua, ha dichiarato il sindaco della cittadina Hector Lora alla Ccn. Le due persone che erano nel veicolo sono state tratte in salvo dai pompieri.

Colpita dalle fortissime piogge che battono i gli Stati Uniti nordorientali e con persone evacuate dalla rete metropolitana, è stato di emergenza nella Grande Mela. Il primo cittadino Bill De Blasio lo ha dichiarato per la città, come scrive in un post su Twitter, parlando di “condizioni pericolose sulle nostre strade” e invitando la cittadinanza a non uscire.

We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.

Poi il governatore dello Stato di New York Kathy Hochul, lo ha esteso.

I am declaring a state of emergency to help New Yorkers affected by tonight’s storm.

Please stay off the roads and avoid all unnecessary travel.

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 2, 2021