In occasione dell’anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, il prsidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, afferma con forza che la popolazione civile non deve essere un target nei conflitti e ricorda l’impegno della Croce Rossa Italiana con la campagna “Nuclear Experience”.

Hiroshima, Valastro (Cri): “Sostenere con forza il disarmo nucleare”

“In un momento storico come quello che stiamo vivendo, l’escalation dei conflitti in corso ci spaventa. Anche le guerre hanno delle regole, ma oggi le linee guida tracciate dalle Convenzioni di Ginevra vengono spesso messe in dubbio da violenze ingiustificate che provocano vittime tra la popolazione civile e il personale umanitario. In questi giorni, torna vivo davanti ai nostri occhi l’orrore in cui il mondo, 79 anni fa, venne gettato a seguito degli attacchi nucleari ad Hiroshima e Nagasaki. Città rase al suolo e decine di migliaia di vittime. Ancora oggi la popolazione paga gli effetti a lungo termine dell’utilizzo di quelle armi devastanti“. Lo afferma il presidente della Cri, Rosario Valastro, in occasione dell’anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki.

La popolazione civile non sia un target

“Nel ribadire a gran voce che nei conflitti bellici la popolazione civile non deve essere un target, dobbiamo soffermarci sulla necessità di garantire un maggiore rispetto della vita e della dignità umane, e di assicurare che le armi nucleari non vengano mai più usate – sottolinea Valastro – Insieme alla Comunità internazionale tutta, dobbiamo sostenere con forza il disarmo nucleare e indicare questo come unica via da percorrere per proteggere l’intera Umanità dalla minaccia atomica. Il nostro futuro, quello delle nuove generazioni, passa attraverso l’impegno e la dedizione che metteremo nel raggiungere questo obiettivo”.

La sensibilizzazione

Con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su gli effetti devastanti che derivano dall’uso di armi nucleari, la Croce Rossa Italiana è impegnata in numerose iniziative, dalla formazione dei Volontari a progetti di più ampio respiro, come la campagna “Nuclear Experience”, lanciata il 26 settembre del 2019, che ha come obiettivo a lungo termine la ratifica da parte dell’Italia del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW), entrato in vigore nel 2021. Queste attività sono parte dell’impegno del movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per un mondo libero da armi tanto impattanti.

