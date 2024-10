Ad Hang Kang il Nobel per la Letteratura

La scrittrice sudcoreana è stata premiata dall'Accademia per "la sua intensa prosa poetica". Poi commenta: "Non se l'aspettava"

È la scrittrice sudcoreana Hang Kang a essere insignita del Premio Nobel per la Letteratura 2024. Già premiata con il Man Booker, numerose sue opere sono state tradotte e pubblicate anche in lingua italiana. La commissione dell’Accademia ha elogiato la sua capacità di innovazione e la sua consapevolezza delle connessioni tra corpo e anima.

La scrittrice sud coreana Han Kang vince il Premio Nobel 2024 per la Letteratura “per la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana”. Nata il 27 novembre 1970, Han Kang ha vinto il Man Booker International Prize per la narrativa nel 2016 per The Vegetarian, un romanzo sulla discesa di una donna nella malattia mentale e l’abbandono da parte della sua famiglia, edito in Italia con il titolo La Vegetariana (Adelphi) Tra le altre opere di Han Kang pubblicate nel nostro paese da Adelphi, L’Ora di Greco, Atti Umani (Premio Malaparte nel 2017), Convalescenza.

“Ho potuto parlare al telefono con Han Kang. Sembrava stesse trascorrendo una giornata normale: aveva appena finito di cenare con suo figlio. Non era preparata per questo, ma abbiamo iniziato a discutere dei preparativi per dicembre”: lo ha detto – secondo quanto riporta il Guardian – il segretario permanente dell’Accademia svedese Mats Malm dopo aver annunciato il vincitore del Nobel della Letteratura 2024 che le sarà consegnato il 10 dicembre. Secondo Anders Olsson, segretario dell’Accademia, Kang “ha una consapevolezza unica delle connessioni tra corpo e anima, vivi e morti e con uno stile sperimentale è diventata innovatrice”.

