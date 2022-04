Guterres vede Erdogan: “Porre fine alla guerra obiettivo comune”

Al palazzo presidenziale di Ankara il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, fa sapere l’agenzia Anadolu secondo cui l’incontro è stato chiuso alla stampa.

Sostegno agli sforzi diplomatici

Guterres, nel suo incontro con il presidente turco, ha “espresso il sostegno agli sforzi diplomatici in corso della Turchia in relazione alla guerra in Ucraina“, comunica il Palazzo di Vetro. I due, si legge in una nota, hanno riaffermato che il loro “obiettivo comune è porre fine alla guerra il prima possibile e creare le condizioni per porre fine alle sofferenze dei civili”. Il segretario generale delle Nazioni unite domani sarà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

Corridoi umanitari e assistenza

I due hanno poi “sottolineato l’urgente necessità di un accesso efficace attraverso i corridoi umanitari per evacuare i civili e fornire l’assistenza tanto necessaria alle comunità colpite”, convenendo di rimanere in contatto per dare seguito alle iniziative in corso. I due hanno anche “discusso l’impatto della guerra in Ucraina su questioni regionali e globali, tra cui energia, cibo e finanza“.

