Grecia, violento terremoto di 7.0 al largo di Samos: edifici crollati a Smirne

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata al largo dell’isola greca di Samos, nel Mar Egeo. Il magnitudo, secondo quanto reso noto dall’Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stato di 7.0, con epicentro localizzato a 14 chilometri dalla città costiera di Karlovasi, mentre l’ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’intensità è stata tale he la scossa pare sia stata avvertita anche in altre zone della Grecia, addirittura fino ad Atene, lontana circa 300 chilometri. Il terremoto sarebbe stato comunque avvertito anche in altre province, provocando danni considerevoli soprattutto sulla costa egea della Turchia. Diversi edifici sarebbero infatti crollati a Smirne e alcune persone si troverebbero sotto le macerie. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei Vigili del fuoco ma non è ancora chiaro quante persone sarebbero state sommerse dai resti degli edifici.

BREAKING – Power earthquake hits #Samos, Greece. The massive #earthquake has even collapsed buildings in Izmir city of Turkey. pic.twitter.com/BcRZQNk8Z5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020

Danni in Grecia

A stretto giro è arrivato il messaggio del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan: “Siamo accanto ai nostri cittadini – ha scritto su Twitter – colpiti dal terremoto con tutti i mezzi del nostro stato. Abbiamo avviato le necessarie attività nella regione con tutte le istituzioni e i ministeri interessati”. Anche a Samos sarebbero stati registrati dei danni, con la parte anteriore della chiesa della Panagia Theotokou, a Karlovasi, una delle principali località turistiche dell’isola. Altri danni sono stati segnalati a Vathi, dove le case crollate sarebbero però disabitate. La gente si è comunque riversata in strada in preda al panico anche se, al momento, non si segnalano feriti.

