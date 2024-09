Google, la Corte europea ha deciso: resta la maxi-multa

Respinto il ricorso delle aziende: resta la stangata da 2,4 miliardi di euro inflitta dall'Antitrust. Batosta anche per Apple: dovrà pagare le tasse in Irlanda

Niente da fare per Google e Alphabet: la Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalle due aziende in merito alla multa da quasi 2 miliardi e mezzo. Al gigante di Menlo Park, era stata contesto l’abuso di posizione dominante nello Spazio economico europeo. Non solo: l’aiuto fiscale irlandese ad Apple è stato ritenuto illegale. A Cupertino, toccherà il versamento delle tasse a Dublino.

Google e Alphabet, respinto il ricorso

La Corte di Giustizia dell’Ue ha respinto il ricorso di Google e Alphabet contro la maxi multa per 2,4 miliardi di euro inflitta dalla Commissione Ue al gruppo di Mountain View. L’esecutivo comunitario aveva constatato nel 2017 che Google ha abusato della sua posizione dominante nello Spazio economico europeo nel comparto delle ricerche generiche su Internet, favorendo il proprio comparatore di prodotti, rispetto a quelli dei comparatori di prodotti concorrenti. Il Tribunale aveva già respinto il ricorso della società nel novembre 2021.

Delusione per Google

“Siamo delusi dalla decisione della Corte. Questa sentenza si riferisce a un insieme di fatti molto specifico. Abbiamo apportato modifiche nel 2017 per conformarci alla decisione della Commissione Europea e il nostro approccio ha funzionato con successo per oltre sette anni, generando miliardi di clic per oltre 800 servizi di comparazione prezzi”. Lo dichiara un portavoce di Google.

Apple dovrà pagare le tasse in Irlanda

La Corte Ue ha annullato la sentenza del Tribunale sui ruling fiscali adottati dall’Irlanda a favore della Apple e statuito definitivamente sulla controversia: viene confermata la decisione della Commissione europea del 2016 secondo cui l’Irlanda ha concesso alla Apple un aiuto illegale, che il Paese è tenuto a recuperare.

La vicenda

Secondo Bruxelles dal 1991 al 2014 società del gruppo Apple hanno beneficiato di vantaggi fiscali per 13 miliardi di euro giudicati aiuti di Stato dell’Irlanda. Il nodo della vicenda era che Dublino aveva considerato nei cosiddetti ‘ruling fiscali’ preventivi del 1991 e del 2007 che le unità Apple Sales International (Asi) e Apple Operations Europe (Aoe) potessero essere costituite come società di diritto irlandese, anche se non residenti fiscalmente in Irlanda. Nel 2016 la Commissione europea ha ritenuto che fosse un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno di cui ha beneficiato il gruppo Apple nel suo insieme, ordinando appunto all’Irlanda di recuperare gli importi.

Fonte: Ansa