Giro dei Paesi Baschi, brutta caduta per Vingegaard

Il campione in carica del Tour de France, coinvolto in una caduta di gruppo, portato via in eliambulanza. Sospesa la tappa

Bruttissimo incidente per Jonas Vingegaard. Il campione in carica del Tour de France è rimasto coinvolto in una caduta di gruppo durante il giro dei Paesi Baschi, che ha interessato anche Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Ma, se per loro il tutto si è risolto senza conseguenze, per Vingegaard la situazione sembra essere più seria.

Giro dei Paesi Baschi, Vingegaard cade

Una terribile caduta, che ha coinvolto un buon numero di corridori, fra i quali il vincitore degli ultimi due Tour de France, il danese Jonas Vingegaard, il campione del Belgio Remco Evenepoel e l’olimpionico della cronometro Primoz Roglic, si è verificata nel corso della tappa di oggi del giro dei Paesi Baschi.

La preoccupazione

In particolare destano preoccupazione le condizioni di Vingegaard, rimasto a lungo a terra immobile, come riferisce l’edizione online di Marca, prima di essere steso su una barella e portato via a bordo di un’ambulanza. Roglic ed Evenepoel sono invece riusciti a rialzarsi, ma il belga è apparso piuttosto dolorante e per lui si ipotizza una frattura a una clavicola. Intanto, al momento, la corsa è ferma, in attesa dell’arrivo, riferisce ‘Marca’, di altre ambulanze.

Fonte: Ansa