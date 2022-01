Giovane ferito a Milano

Si tratta di un 26enne di origine straniera, le cui condizioni non sono gravi. L'episodio è accaduto intorno alle 20:30 in zona San Siro

Questa sera un ragazzo di origine straniera è stato ferito a una gamba con un colpo d’arma da fuoco. Soccorso e portato in ospedale, non è in gravi condizioni.

Cos’è successo

Si è verificato intorno alle 20:30 di stasera il ferimento di un giovane di 26 anni, in piazza monte Falterona, a Milano. Il ventiseienne è stato dal 118 e portato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Le sue condizioni non sono gravi.

Notizia in aggiornamento

