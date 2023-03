Giornata Vittime del Covid, Fontana: “Onoriamo il sacrificio di medici e operatori”

“Una preghiera per le vittime del Covid-19. Un pensiero commosso alle loro famiglie, in particolare a quante non hanno potuto nemmeno dare l’ultima carezza ai propri cari. Onoriamo l’eroico spirito di sacrificio di medici, infermieri e operatori sanitari”. Così su Twitter il presidente della Camera Lorenzo Fontana nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.

Covid: a 3 anni dal dramma, preghiera di 10 religioni a Bergamo

Bergamo commemora, oggi 18 marzo, le vittime dell’emergenza coronavirus, che tre anni fa colpì duramente la città e il territorio provinciale, nella terza Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. Tra le numerose iniziative che la città ha organizzato, di particolare significato simbolico sarà il momento di riflessione e preghiera organizzato all’interno del cimitero monumentale nel pomeriggio, a dalle 15.30.

Avrà infatti luogo una preghiera interreligiosa e interconfessionale alla presenza di tutti i rappresentanti delle comunità religiose della città: un’iniziativa voluta dal Comune di Bergamo insieme alle dieci comunità religiose delle diverse fedi professate nel capoluogo. L’incontro sarà aperto dal sindaco Giorgio Gori e si svolgerà alla presenza dei rappresentanti delle principali fedi. A rappresentare la diocesi sarà presente monsignor Patrizio Rota Scalabrini che sarà chiamato a chiudere, insieme all’assessore Giacomo Angeloni, la preghiera.

Fonte: Ansa